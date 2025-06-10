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Nevşehir’de Ücretsiz Tekvando Kursu Devam Ediyor

ÜCRETSİZ TEKVANDO KURSU İLGİ GÖRÜYOR

Nevşehir’de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen ücretsiz tekvando kursu, öğrenciler arasında yoğun ilgiyle karşılanıyor. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda antrenör Recep Işık eşliğinde gerçekleştirilen kursa, ilk, orta ve lise düzeyindeki birçok öğrenci katılıyor. Antrenmanlar haftanın belirli günlerinde yapılıyor ve burada sporculara temel eğitimler veriliyor.

MİLLİ TAKIMA YETENEKLİ SPORCULAR KAZANDIRILIYOR

Antrenör Işık, yetiştirdikleri yetenekli sporcuları milli takıma kazandırmayı hedeflediklerini aktarıyor. Ayrıca, sporun çocukları ve gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tuttuğunu vurgulayan Işık, ailelerin çocuklarını spora yönlendirmeleri gerektiğini belirtiyor.

SPORUN FİZİKSEL VE ZİHİNSEL KAZANIMLARI

Sporcu Nur Bahar Baltacı, tekvando ile tanışmasının üzerinden yalnızca 2 yıl geçmesine rağmen çeşitli müsabakalarda derece elde ettiğini söylüyor. Üniversite sınavına hazırlanırken sporun fiziksel ve zihinsel sağlığına katkı sağladığını ifade eden Baltacı, yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu olma hedefiyle çalışmalarına devam ettiğini belirtiyor. Spor salonuna düzenli olarak gelerek antrenman yapan Recep Ömer Işık ve Ahmet Demir ise sporu yaşamlarının vazgeçilmezi yapmak istediklerini dile getiriyor.

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