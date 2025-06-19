Nevşehir’de Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

NEVŞEHİR’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Nevşehir ilinde gerçekleşen helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 31 kişiden 26’sı tutuklandı. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nevşehir ve Gülşehir Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinasyonuyla, geçtiğimiz gün 64 adrese eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Üç aylık hazırlık sürecinin ardından, 285 emniyet personelinin katılımıyla birlikte, 1 helikopter, 2 İHA ve 3 dedektör köpeği bu operasyona dahil oldu. Yapılan işlem sonucunda toplam 61 kişi gözaltına alındı.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 1 kilo 469 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 528 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 61 şüpheliden 30’u, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 31 kişi ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. İlgili mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 26’sı tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KRİPTO PARA VE KARGO YOLUYLA UYUŞTURUCU TİCARETİ

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgiler, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri kargo yoluyla il dışından temin ettiklerini ve bu maddelerin ödemelerini kripto varlıklar üzerinden aldıklarını gösteriyor. Ayrıca, operasyon sırasında yakalanan kişilerin bir kısmının sokak satıcılığı yaptığı da belirlenmişti.