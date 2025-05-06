Nevşehir’de Video Çeken Genç Yaralandı

SOSYAL MEDYA İÇİN ÇEKİLEN VİDEO KAZADAN KAÇAMADI

Nevşehir’de sosyal medya için araç çarpma videosu çekmeye çalışan bir genç, gerçek bir kazanın kurbanı oldu. Üç genç, sosyal medya hesaplarında paylaşmak üzere araç çarpma videosu çekmeye karar verdi. Bu süreçte, bir genç direksiyonda, diğeri kameranın arkasında, bir üçüncüsü de yol kenarında yer aldı. Planları gereği, yola atlayacak olan genç, gelen araçtan para talep edecek şekilde yaralanma numarası yapacaktı. Ancak, tam o sırada gelen araç gence çarptı.

ZAMANLAMADA YAPILAN HATA

Gencin ayağı, işlek bir yolda kaldırım taşına takılınca, direksiyondaki aracın önüne düştü. Sürücünün zamanlama hatası yapması sonucunda, araç gerçekten çarpınca gencin hayali kaza anına dönüştü. Olayı anlatan Hasan Çavdar, “Sosyal medyaya içerik üretirken yanlışlıkla ayağım takılarak aracın önüne düştüm. Araç da biraz erken geldi. O anda araç bana çarptı. Videoyu kesmemek için çekime devam ettik. Küçük sıyrıklar ile kazayı atlattık. Çok şükür tedavi edilecek bir durumum yok. Araç çarpınca biraz korktum ve heyecanlandım” diye konuştu.

Bu olay, sosyal medya içerik üreticiliğinin özen gösterilmesi gereken bir konu olduğunu bir kez daha hatırlattı.