Haberler

Nevşehir’de Yanan Minibüs Hasar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE OLAYIN GELİŞİMİ

Nevşehir’de bir minibüs, hareket halindeyken alev aldı. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İrşat Caddesi’nde gerçekleşti. O.Ü.’nün kullandığı 50 ACS 308 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından yangın çıkmaya başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE HASAR DURUMU

Yangın, kısa sürede büyüyerek aracın diğer kısımlarını etkisi altına alabilirken, ihbarın yapılmasının ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı; ancak minibüste ciddi hasar meydana geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

CHP Ankara Milletvekili Taziye Mesajı Paylaştı

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, vefat eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için duygusal bir başsağlığı mesajı yayımladı ve Önder'i Fuzuli'nin sözleriyle andı.
Haberler

DMM, Çocuk Olmadan Aile Olunamaz İddiasını Reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının projeleri hakkında yapılan "Evli ancak çocuğu olmayan çiftler aile sayılmıyor" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.