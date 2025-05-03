Nevşehir’de Yanan Minibüs Hasar Gördü

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE OLAYIN GELİŞİMİ

Nevşehir’de bir minibüs, hareket halindeyken alev aldı. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İrşat Caddesi’nde gerçekleşti. O.Ü.’nün kullandığı 50 ACS 308 plakalı minibüs, seyir halindeyken motor kısmından yangın çıkmaya başladı.

İTFAİYE MÜDAHALESİ VE HASAR DURUMU

Yangın, kısa sürede büyüyerek aracın diğer kısımlarını etkisi altına alabilirken, ihbarın yapılmasının ardından olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Neyse ki, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı; ancak minibüste ciddi hasar meydana geldi.