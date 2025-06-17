Nevşehir’de yangın söndürüldü, hasar var

YANGIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Nevşehir’deki sanayi sitesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Lale Sanayi Sitesi 3. Blok’ta endüstriyel mutfak dolaplarının üretildiği yerde, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

İTFAYE EKİPLERİ ZAMANINDA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi sayesinde yangın söndürüldü, ancak iş yerinde hasar oluştu. İş yeri sahibi Fevzi Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade ederek, “Dükkandan çıktıktan 10 dakika sonra ‘yangın var’ diye komşularımız aradı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sadece maddi hasarla atlattığımız için şükürler olsun.” şeklinde konuştu.