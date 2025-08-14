Nevşehir’de Yerli Kamikaze Bot Geliştirildi

YERLİ KAMIKAZE BOT GELİŞTİRİLDİ

Nevşehir’de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren bir firma, yerli imkanlarla içerisine patlayıcı yerleştirilebilen ve su altında keşif yapabilen 1 metre uzunluğunda bir kamikaze bot geliştirdi. Avanos ilçesinde bulunan Assuva Robotik Teknolojiler Savunma Sanayi, su, hava ve karada savunma amaçlı kullanılabilecek insansız araçların üretimini gerçekleştiriyor. Firma, yazılım ve üretim birimlerinde görevli 21 personelle çalışmalarını devam ettiriyor ve patlayıcı taşıma özelliği bulunan, aynı zamanda su altı arama görevlerinde kullanılabilecek kamikaze bot tasarımını hayata geçirdi. yaklaşık 15 kilometreye kadar uzaktan kumanda menziline sahip olan bu bot, saatte 65 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hafif ve modüler yapıya sahip kamikaze botun testleri, Kızılırmak’ın akıntılı sularında başarıyla tamamlandı.

BOTUN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Firmanın AR-GE sorumlusunun yaptığı açıklamalara göre, geliştirilen botun kamikaze özelliklerinin yanı sıra gizlilik avantajı da bulunuyor. Yapımında kullanılan yazılım ve materyallerin yerlilik oranının yüzde 95 seviyesinde olduğunu belirten AR-GE sorumlusu Çağdaş Kavi, “Kamerası sayesinde uzaktan kumandayla yönlendirip hedefi takip edebiliyoruz. Botun ön kısmındaki tapaya yerleştirilen patlayıcı, herhangi bir düşman unsuruna zarar verecek veya tahrip edecektir. Sonar sistemlerle su üstündeki gemiler ve tekneleri takip edebiliyor. Ayrıca su üstünü tarayan sistemler, bir metreden yüksek olanları da gözlemleyebiliyor. Botumuz yaklaşık 40 santimetre yüksekliğinde olduğu için tespit edilmiyor. Bu gizlilik de bizim için avantaja dönüşüyor. Biz dron üretimi de yapıyoruz. Botun dron gibi uçabilmesini de sağlamayı planlıyoruz. Bu ilk olacak, bu şekilde yapılmış bir proje yok. İstediğimiz zaman uçabilecek ve suda gidebilecek.” şeklinde konuştu.

KAMIKAZE BOTUN TEKNİK GELİŞİMİ

Elektrik-elektronik mühendisi Emre Özkul, bu projede disiplin ve yoğun emekle kamikaze botun ortaya çıkarıldığını dile getirdi. Çalışmalarda kompozit malzeme kullandıklarını anlatan Özkul, “Hafif olmasını ön planda tuttuk ve böylelikle daha modüler bir yapı sağladık. Yurt dışı ihracatını sağlayarak bu alanda da Türkiye’yi dünya savunma sanayinde tanıtmayı hedefliyoruz. Türkiye’nin savunma sanayine katkı sağlamak amacıyla çalışmak bizim için çok değerli. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için çabalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Makine mühendisi Enes Altuncuoğlu, bu çalışmalardaki en temel problemin kamikaze botun seyir halindeyken motorundan çıkan sesten kaynaklandığını belirterek, “Gerçekleştirdikleri teknik uygulamayla sessiz sürüş sağlayan motor sistemini de bota entegre ettiklerini” aktardı.