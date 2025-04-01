Nevşehir’de Yol Tartışması Kanlı Bitti

TRAFFİK TARTIŞMASININ KANLI SONU

Nevşehir’de bir yol verme meselesi yüzünden meydana gelen kavga sonucunda 1 kişi silahla yaralanıyor. Talha Celepci, Nevşehir’den Derinkuyu ilçesine ilerlerken, Kaymaklı beldesinde yol verme sebebiyle kimliği belirlenemeyen 2 kişi ile bir tartışma yaşıyor. Tartışmanın ardından olay yerinden aracına binerek uzaklaşan Talha Celepci, takip edildiğini fark ederek abisi Mücahit Celepci’yi arıyor ve bu durumu bildirerek yardım talep ediyor.

YARALANMA OLAYI

Talha Celepci, Derinkuyu ilçesindeki TOKİ bloklarındaki evine ulaşmasının ardından, takip eden kişilerle burada da sözlü bir tartışma devam ediyor. Abisi Mücahit Celepci’nin de katıldığı bu tartışma esnasında, takip edenlerden biri, yanında bulunan silahı kullanarak Mücahit Celepci’yi yaralıyor ve olay yerinden kaçıyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine geliyor. Mücahit Celepci, vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaralanarak, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınıyor. Yakalanan 2 şahsın bulunması için polis ve jandarma ekipleri harekete geçiyor.