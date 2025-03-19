Nevşehir’de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

Nevşehir’de aşırı buzlanma etkisiyle meydana gelen bir trafik kazasında 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Sümer Mahallesi’nde, Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde Nevşehir Çevre Yolu’nda gerçekleşti.

KAZA ANINDA YOLDA AŞIRI BUZ FAKTÖRÜ

Edinilen bilgilere göre, yoldaki aşırı buzlanma sebebiyle 1 minibüs ile 5 otomobil çarpıştı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Kazadan etkilenen 3 kişi, ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü.

TRAFAİK TEMİZLENDİKÇE YOL AÇILDI

Bir süre tek yönlü olarak trafiğe kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.