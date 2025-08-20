Nevşehir Düğününde Sıvı Azot Olayı

OLAYIN DETAYLARI

Nevşehir’de düzenlenen bir düğün sırasında gerçekleştirilen sahne şovunda kullanılan sıvı azot, 8 yaşındaki bir kız çocuğunun üzerine döküldü. Elif Simay Tiftik’in vücudunun yüzde 16’sı donarak zarar gördü. Küçük kız, 19 gün boyunca yoğun bakımda kaldı ve 7 operasyon geçirdi. Olay, 27 Temmuz’da Avanos’ta gerçekleşti. Ailesiyle birlikte düğüne katılan Elif, arkadaşlarıyla oynarken sıvı azot cihazının etrafında birikmiş buhara gitti. Ancak güvenlik önlemleri alınmadan yapılan gösteri sırasında, cihazdan fışkıran sıvı azot Elif’in üzerine sıçradı.

TEDAVİ SÜRECİ

Elif’in elbiseleri vücuduna yapıştı ve 2. derece yanıklar oluştu. Öncelikle Avanos Hastanesi’ne götürülen Elif, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara’ya gönderilen Elif, 19 gün yoğun bakımda tedavi gördü ve toplamda 7 ameliyat geçirdi.

AİLENİN REAKSİYONU

Anne Necla Tiftik, “Düğüne yeni gelmiştik. Gelin ve damat sahneye çıkınca bir anda ortalık buhar oldu. O sırada kızımın yandığını fark ettik. 19 gün yoğun bakımda yattı, 7 operasyon geçirdi” diyerek yaşadığı endişeyi dile getirdi. Baba Yusuf Tiftik ise, “Çocuklar salonda oynuyordu, cihazdan çıkan soğuk buhar aniden fışkırdı. Kızım yanıyorum diye bağırarak yanıma geldi. Ne bir uyarı vardı, ne de güvenlik şeridi. İşletmeden ve cihazı bilinçsizce kullanan kişiden şikayetçi olduk” şeklinde konuştu.

KÜÇÜK ELİF’İN DÜĞÜN KORKUSU

Yaşadığı olayı anlatan küçük Elif, “Ben oynarken çıkan buhara elimi uzatmıştım. Birkaç saniye sonra cihazın yanından su gelmeye başladı. Kıyafetlerim vücuduma yapıştı. Tedavi sürecim çok zor geçti. Bir daha düğüne gitmek istemiyorum” ifadelerini kullandı.