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Nevşehir Emniyet Personeli Kan Verdi

KAN BAĞIŞI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü personeli, kan bağışında bulunarak önemli bir sosyal sorumluluk projesine destek verdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılay Nevşehir Şubesinin organizasyonuyla, İl Emniyet Müdürlüğü girişine bir kan bağış standı kuruldu.

KAMPANYA “KAN VER, HAYAT KURTAR” SLOGANIYLA YAPILDI

“Kan ver, hayat kurtar” sloganıyla gerçekleştirilen bu kampanyaya destek vermek isteyen emniyet personeli, kan bağışında bulundu. İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, gönüllü kan bağışının sürdürülebilirliği açısından bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparak, kendisi de kan bağışında bulundu. Kızılay yetkilileri, emniyet mensuplarına gösterdikleri destek ve ilgiden dolayı teşekkür etti.

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