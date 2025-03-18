Nevşehir İçin Tatil Kararı Bekleniyor

METEOROLOJİ UYARILARIYLA YAGIŞ BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlar etkili olmaya başladı. Özellikle Nevşehir ilinde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Meteoroloji, birkaç il için daha yoğun kar yağışı olabileceğinin uyarısını yaptı. Nevşehir’in durumu ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor.

RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ve Orta Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte yüksek kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde ise 90 km/saat) bekleniyor. İç kesimlerde Pazartesi akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülen rüzgarla, ulaşımda aksaklıklar, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.

ZİRAİ DON TEHLİKESİ VAR

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle Batı ve iç kesimlerde Zirai Don olayı bekleniyor. Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun batısında 19 Mart 2025 (Çarşamba) gece saatlerinden itibaren beklenen zirai don hadisesinin Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların, zirai don tehlikesine karşı tedbirli olması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün il ve ilçeler için hazırladığı sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ’NDEN TATİL AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

19 Mart 2025 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Marmara, Kuzey Ege ve Orta Karadeniz’de kuzey yönlerden, Doğu Anadolu’da güney yönlerden; yine 19 Mart 2025 Çarşamba günü Marmara’nın güneyinde, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) etkisi bekleniyor. İç Anadolu’nun güney yüksek kesimleri ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına (70-90 km/saat) olabileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar beklenen bölgelerde ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı önlem almak gerekli. Nevşehir Valiliğinden henüz 19 Mart Çarşamba günü ile ilgili resmi tatil açıklaması yapılmadı.