Nevşehir Karayolunda Kontrolden Çıkan Otobüs Kazası

KAZA NEDENİ AŞIRI BUZLANMA VE TİPİ

Nevşehir’de aşırı buzlanma ve tipi sebebiyle, kontrolden çıkan bir otobüs refüjde bulunan bir kişiye çarptı. Yaralının, aynı kavşakta daha önce kaza geçiren bir otomobilin parçalarını toplamakta olduğu belirtildi. Kaza, Nevşehir-Ürgüp karayolu üzerindeki Uçhisar-Kavak kavşağında meydana geldi.

OTOBÜS YABANCI TURİSTLERİ TAŞIYORDU

Edinilen bilgilere göre, Bilal K. yönetimindeki 07 BEF 503 plakalı otobüs, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Bu esnada otobüs, daha önce kaza yapan bir otomobilin parçalarını toplayan bir kişiye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı kişi, ambulans gelene dek bir ticari taksi içinde bekletildi.

Ambulansın ulaşmasıyla birlikte yaralı şahıs hastaneye nakledildi. Otobüste yolculuk yapan yabancı uyruklu turistler ise başka araçlarla otellerine gönderildi. Karayolları ekipleri otobüsü bulunduğu yerden kurtarırken, olay nedeniyle kapanan Ürgüp-Nevşehir karayolu tekrar trafiğe açıldı.