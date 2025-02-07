Nevşehirli Ressam Sanayi Sitesini Sanat Galerisine Çevirdi

NEVŞEHİR’DE SANAT GALERİSİNE DÖNÜŞEN ATÖLYE

Nevşehir’de, 65 yaşındaki Ali Ulutaş, kamyon ve kamyonet kasalarını boyarken, boş zamanlarında yaptığı tablolarla sanat galerisi haline getirdiği atölyesinde ilgi çekiyor. Lale Sanayi Sitesi’ndeki bu atölyede Ulutaş, sadece araçları renklerle süslemekle kalmıyor, aynı zamanda müşterilerinin talepleri doğrultusunda resim ve yazılarla kişiselleştiriyor. Yaklaşık 50 yıldır bu mesleği tutkuyla sürdüren Ulutaş, boş vakitlerinde yağlı boya tablolar yaparak sanatsal yeteneklerini de geliştiriyor.

ESERLERİ KOMŞULARLA PAYLAŞIYOR

Ulutaş, atölyesindeki manzara tablolarını sergileyerek komşu iş yeri çalışanları ve müşterilerinin beğenisine sunuyor. Hayranı olduğu ünlü ABD’li ressam Bob Ross’un kısa sürede manzara tabloları çizme tekniğinden ilham alan Ulutaş, “Okul öncesinde ailem ve akrabalarım, ilkokulda ise öğretmenlerimin takdiri resme olan tutkumun artmasına yol açtı” diyor. Zamanla televizyon aracılığıyla Bob Ross’un yöntemlerini öğrenerek, manzara tabloları yapabilme yeteneğine sahip olduğunu vurguluyor.

RESİM ÇIZERKEN KIYMETLİ DÜŞÜNCELER

Ulutaş, boya ve fırçaları hazırlarken duygu dolu anlar yaşadığını ifade ediyor: “Atölyeye pek çok insan geliyor; kimi söz yazdırıyor, kimi resim yaptırıyor. Boş vakitlerimde de tablolar çiziyorum. Çizmek istediğim birçok resim var ama bunun için zamana ihtiyaç var. Yüz kadar tablomun hatıra olarak arkadaşlarıma hediyelerim var. Bob Ross’u televizyonda izleyerek çok şey öğrendim. Ben onu izliyordum, artık komşularım da benim çalışmalarımı izliyor.”

Ulutaş, 4 yıldır akrilik boya ile çalıştığını ve çoğu resimlerini ince MDF plakalar üzerine yaptığını ancak yakında tuvalde yeni eserler hazırlamak istediğini aktararak, “Resim ayrı bir tutku. Çizim yaparken başka şeyler düşünemiyorum. Tablodaki manzaralar bana yön veriyor. Bu da bana tarifsiz bir mutluluk sağlıyor” şeklinde sözlerine devam ediyor. Daha sonra, sergi hazırlıkları içerisinde olduğunu ve eserlerini sanatseverlerle buluşturmayı hedeflediğini ifade ederek metni sonlandırıyor.