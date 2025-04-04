Nevşin Mengü, 1982’de Ankara’da Doğdu. CNN Türk’te Haber Sundu

NEVŞİN MENGÜ’NÜN HAYATI VE KARİYERİ

Nevşin Mengü, 1 Ocak 1982’de Ankara’da doğdu. Politikacı Şahin Mengü ve Figen Mengü’nün kızı olan Mengü, Burak adında bir erkek kardeşe sahip. Kökenleri Kastamonu’nun İnebolu ilçesine dayanıyor. Eğitim hayatına TED Ankara Koleji’nde devam eden Mengü, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi’nde “Türkiye Üzerine Toplumsal İncelemeler” alanında tamamladı.

TELEVİZYON KARİYERİNE BAŞLANGIÇ

Medya kariyerine 2005 yılında Kanaltürk’te başlayan Mengü, ilk olarak “Kadınlar Kulübü” programını sundu. 2006’da Habertürk’te muhabir olarak çalışmaya başladı. Daha sonra TRT’ye hizmet veren One Ajans’ın Tahran muhabiri olarak 1.5 yıl İran’da görev yaptı.

TELEVİZYON TARİHİNE GEÇEN BAŞARI

Temmuz 2011’de Kanal D’de Mehmet Ali Birand’ın yerine ana haber bültenini sunan Mengü, aynı gün içinde iki farklı kanalda ana haber sunarak televizyon tarihine geçti. Hürriyet Gazetesi’nde kısa süre çalıştıktan sonra CNN Türk’e geçti ve burada editörlük yaparak ana haber bültenlerini sundu. 2017 Mayıs’ında CNN Türk’ten ayrıldı.

GAZETECİLİK VE YAZARLIK KARİYERİ

2017’den bu yana BirGün Gazetesi ve Bavul dergisinde köşe yazıları yazan Mengü, 2017 yılında “İnsanın Düşünmekten Canı Yanar mı?” adlı kitabını yayınladı. İngilizce, Almanca ve Farsça bilen Mengü, aynı zamanda vejetaryen bir triatlon sporcusu.

ÖZEL HAYATI HAKKINDA

Nevşin Mengü’nün özel hayatı medyada çok yer bulmuyor. Evlilik durumu veya ilişkileri hakkında çok az bilgi bulunuyor. Medyada daha çok profesyonel kariyeri ve gazetecilikteki cesur duruşuyla öne çıkıyor. Özel hayatını kamuoyuyla paylaşma konusunda oldukça özel davranıyor.