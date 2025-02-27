Nevşin Mengü’ye 1 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

NEVŞİN MENGÜ’NÜN RÖPORTAJI VE SUÇLAMALAR

Nevşin Mengü, terör örgütü YPG/PYD’nin kırmızı bültenle aranan lideri Salih Müslim ile bir röportaj gerçekleştirdi. Bu röportajı YouTube kanalında yayınlayan Mengü, kısa süre içinde videoyu kaldırdı. Röportajından dolayı “alenen silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla dava açıldı. Savcılık, Mengü’nün 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle ceza almasını talep etti. Ayrıca, hakkında adli kontrol şartı olarak yurtdışı çıkış yasağı getirildi.

İLK DURUŞMA VE SAVUNMA

14 Şubat’ta hakim karşısına çıkan Mengü, yazılı savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Gazeteci olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Mengü, “Ben gazeteci ve yayıncı olduğum için Gazze’de sağlanan ateşkes nedeniyle oraya gidip haber yapma durumum vardır” diye ifade etti. Ayrıca, yurtdışı çıkış yasağının kaldırılmasını talep eden Mengü’nün bu isteği mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme, adli kontrol şartının gazetecinin mağduriyetine neden olabileceğine hükmetti.

AVUKATIN SAVUNMASI VE MAHKEME KARARI

Bugün (27 Şubat) görülen karar duruşmasına Nevşin Mengü katılmadı. Duruşmada avukatı Hüseyin Ersöz hazır bulundu. Avukat, müvekkilinin uzun yıllardır gazetecilik yaptığını vurgulayarak, “Müvekkilimiz Türkiye’nin ilk kadın savaş muhabiri olarak sayılmaktadır. Uluslararası basın kartı sahibidir” dedi. Ersöz, isnat edilen suçun gazeteci kimliğiyle göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek beraat talep etti. Mahkeme, savunmaların ardından kararını açıkladı ve Nevşin Mengü’yü “alenen terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, cezanın 3 yıl süreyle ertelenmesine karar verildi.