Nevzat Aykaç’tan Ramazan Bayramı Mesajı

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Aykaç, mesajında birlik, beraberlik ve dayanışmanın önemini vurguladı ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

PAYLAŞMANIN ÖNEMİ

Nevzat Aykaç, Ramazan ayının manevi atmosferinden aldıkları güçle bayramın huzur ve mutluluğunu paylaşmanın önemini belirtirken, “Bayramlar, bizleri bir araya getiren, gönülleri birleştiren ve kardeşlik duygularımızı pekiştiren en özel günlerdir. Ramazan Bayramı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği bir zamandır. Bu mübarek günlerde, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmeliyiz,” dedi.

ÜLKENİN KALKINMASINA KATKI

MÜSİAD olarak Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Aykaç, “Ülkemizin kalkınması ve refahı için üretmeye, istihdam sağlamaya ve değer katmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda manevi ve kültürel değerlerimizi yaşatmak, toplumumuzun huzur ve birlik içinde olması için de sorumluluk almaya devam edeceğiz,” dedi.

BAYRAM TEMENNİLERİ

Başkan Aykaç, mesajının sonunda şu temennileri paylaştı: “Bu vesileyle başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Rabbim bizleri nice bayramlara birlik, beraberlik ve esenlik içinde ulaştırsın.”