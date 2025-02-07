Nevzat Bahtiyar’a Bakanlık İtirazda Bulundu

BAKANLIK İTİRAZDA BULUNDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz etti. Bakanlık, Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar’a “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yaptı. Bakanlık, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere, yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne istinaf dilekçesi sundu.

DİLEKÇE İÇERİĞİ

Dilekçede, yerel mahkeme tarafından sanık Nevzat Bahtiyar’ın “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan cezalandırılmasına hükmedilmesi gerektiği, sadece “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan cezalandırılmasının hukuka uygun bulunmadığı ifade edildi. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın olay günü suç eyleminin gerçekleşmesinden hemen önce sanık Salim Güran ile iletişime geçmesi ve olaya ilişkin dar alan baz kayıtlarına göre diğer sanıklarla birlikte olay yerinde bulunmasının, sanığın “müşterek fail” konumunda olduğunu gösterdiği belirtildi.

OLAYIN SEYRİ

Ayrıca, sanık Bahtiyar’ın suç eylemi sonrası Narin Güran’ın cansız bedenini kendi aracı ile taşıyarak, cesedi Eğertutmaz deresine saklaması ve sonrasında geçen 17 gün boyunca yetkililere olayı bildirmemesi, diğer sanıklarla birlikte fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini gösterdi. Dilekçede, “Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesi kapsamında kalan iştirak halinde ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçunu oluşturduğundan bahisle TCK’nin 281/1. maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesi hatalıdır, hükmün istinaf incelemesi ile ortadan kaldırılarak sanığın iddianame ile üzerine atılı eylemden cezalandırılmasına karar verilmesini talep ederiz” denildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedenine 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde ulaşılmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 23 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında anne Yüksel, ağabey Enes, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar’ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim’de kabul edilmişti. Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım’da başlanmış, üç gün süren ilk duruşma sonucunda sanıkların tutukluluk halleri devamına karar verilerek 26 Aralık’a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı, hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.