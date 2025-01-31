Nevzat Bahtiyar İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi

CEZA VERİLENLERİN DURUMU

Diyarbakır Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle alakalı davada, suçlu bulunan anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş durumda.

YETKİLİ KİŞİLERİN AÇIKLAMALARI

Narin Güran’ın cansız bedenini dere yatağına taşıdığını kabul eden Nevzat Bahtiyar ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası almış. Olayın ardından durumu değerlendiren savcılık, mahkeme kararına itiraz etmek için istinaf mahkemesine başvurdu.