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Nevzat Bahtiyar’ın Cansız Bedeni Saklama İtirafı

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CANİ İTİRAF VE GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenini bir dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’ın keşif anlarında çekilen görüntüler gün yüzüne çıktı. Bu olay, sakinleri derinden etkileyen bir trajedi olarak kaydedildi.

ŞOK EDİCİ ANLAR

Cani, yaşanan dehşeti anlattığı sırada duygu dolu anlar yaşattı. Yaşananların ardından ortaya çıkan görüntüler, olayın korkunç boyutunu gözler önüne serdi. Narin Güran’ın kaybolması, köyde büyük bir endişe yaratmış ve ardından yaşananlar herkesin yüreğinde derin yaralar açtı.

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