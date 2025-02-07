Nevzat Bahtiyar’ın Cezasına İtiraz Edildi

BAKANLIĞIN İTİRAZIYLA YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Türkiye’nin gündemini meşgul eden Narin Güran cinayeti davasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mahkemenin verdiği cezaya itiraz etti. Yerel mahkeme, sanık Nevzat Bahtiyar’a, Narin Güran’ın cesedini gizlemesi nedeniyle “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Bakanlık, sanığın asıl suçun sorumlusunun olduğu gerçeğini belirterek cezanın yetersiz olduğunu ifade etti ve Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu.

SUÇUN DOĞASINI VURGULUYOR

Bakanlık tarafından 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan istinaf dilekçesinde, sanık Nevzat Bahtiyar’ın yalnızca suç delillerini gizlemediği, aynı zamanda cinayete de katıldığı vurgulandı. Dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Sanık Nevzat Bahtiyar’ın olay günü diğer sanık Salim Güran ile iletişimde bulunması, olay anında diğer sanıklarla birlikte bulunduğuna dair dar alan baz kayıtları, Narin Güran’ın cansız bedenini kendi aracıyla taşımak ve Eğertutmaz Deresi’ne gizlemek, 17 gün boyunca yetkililere hiçbir bilgi vermemesi gibi bulgular, sanığın ‘müşterek fail’ olduğunu net olarak göstermektedir.” Bakanlık, sanığın sadece “suç delillerini yok etme” suçu için değil, “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan da yargılanması gerektiğini dile getirdi.

ASLI SUÇTAN CEZA İSTENİYOR

Dilekçede, mahkemenin Türk Ceza Kanunu’nun 281/1. maddesine göre verdiği cezanın eksik olduğu vurgulandı. “Sanık Nevzat Bahtiyar hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-e maddesi kapsamındaki ‘çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan yargılanması gerekirken, sadece ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan ceza verilmesi hatalıdır. Bu hükmün istinaf incelemesi ile kaldırılmasını ve sanığın asli suçtan cezalandırılmasını talep ediyoruz.” denildi.

CİNAYET DAVASI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK

İtirafçı sanık Nevzat Bahtiyar’ın dosyası, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi tarafından tekrar ele alınacak. Bu süreç, cinayet davasının seyrini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.