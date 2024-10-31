“Nevzat Bahtiyar’ın Keşif Görüntüleri İfşa Oldu”

Narinin Cesedinin Taşınmasına Dair Görüntüler Ortaya Çıktı

Narin Güran cinayetinde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar’ın keşif anına ait görüntüler gün yüzüne çıktı. İtirafçı Bahtiyar, Narin Güran’ın cesedini arabaya aldıktan sonra dere kenarına nasıl taşıdığını olay yeri keşfinde detaylı bir şekilde anlattı. O görüntülerde, Bahtiyar’ın ifadesine göre cesedi düşürmedi, sürükledi ve çevrede kimsenin bunu görmediğini söyledi. Narin Güran, 21 Ağustos’ta Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalın içinde ve üstü taşlarla kapatılmış olarak bulunmuştu. Bu cinayetle ilgili davanın ilk duruşması ise 7 Kasım’da 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşecek.

Davanın Gelişmeleri ve İddianame Üzerine Açıklamalar

Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4’ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Narin Güran’a ait DNA ve kıl örnekleri tespit edilen amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca, cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar’ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde bulunduğu kaydedildi. Bahtiyar ve diğer şüpheliler hakkında “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Baba Güran’ın Öne Çıkardığı İddialar

Duruşmaya kısa bir süre kala Narin Güran’ın babası Arif Güran, sessizliğini sona erdirdi. Arif Güran, bu vahşeti kimin gerçekleştirdiğinin belli olduğunu ifade ederek, cinayeti net şekilde aydınlatacak iki kamera olduğunu ileri sürdü. Bu kameraların varlığı sayesinde her şeyin ortaya çıkacağını savunan baba Güran, “Burada önemli olan tek şey, bu cinayeti işleyen kim. Bu cinayete kanıt olan iki kamera var ve iddianamede yok.” ifadelerini kullandı. Evin karşısındaki ve askeri üs bölgesindeki kamera görüntülerinin iddianamede yer almaması dikkate çeken baba, “Kızım çıkmadı, patikanın hiç aşmadı.” diye ekledi.

Tutuklu Sanıkların İlk Duruşması Bekleniyor

Katilin Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse olmadığını iddia eden Arif Güran, “İftira atıyor. Bir katilin lafını dinleyerek bir anne cezaevinde. Bir ağabey, bir amca cezaevinde. Delili, tespiti varsa durdursun.” şeklinde konuştu. Tutuklu 4 sanığın, 7 Kasım’da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Bahtiyar’ın İtirafları ve Olayın Detayları

Narin Güran’ın cansız bedeninin dere kenarında bir çuvalın içerisinde bulunduğu gün, amcası, annesi ve ağabeyi ile itirafçı Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Bahtiyar, sorgusunda “Narin’in cansız bedenini Salim Güran bana verdi ve yok etmemi istedi.” açıklamasında bulundu. Olayın detaylarıyla ilgili ifadesinde, Narin’in cesedini Salim Güran ile birlikte battaniyeye sararak taşımak zorunda kaldığını belirtti. Bahtiyar, “Önemli olan da cesedi Eğertutmaz deresine bırakıp üzerini taşlarla örtmekti.” dedi.

Bahtiyar, ayrıca jandarmanın kendisine yönelttiği soruların ilginç olduğunu ifade ederek, “Çocuğu düşürmediğime emin misin, çocuğu fırlattın mı buradan?” şeklinde sorularla karşı karşıya kaldığını aktardı. Narin’in cesedini bıraktığı yere dair ifadesinde pek çok detay veren Bahtiyar, tüm bu olayların nasıl gerçekleştiğini detaylı bir şekilde anlattı.