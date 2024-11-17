Nevzat Bahtiyar’ın Oğlundan Cinayet Açıklaması

YENİ DURUMLAR VE DETAYLAR

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 19 gün kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti gizemini korurken, yeni detaylar gün yüzüne çıkıyor. Narin’in cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, A Haber’e yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkat çekti. Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulunan Narin Güran’ın durumu, son günlerde Türkiye’deki en çok tartışılan konulardan birisi oldu.

İTİRAFLAR VE GÖRÜŞMELER

İbrahim Bahtiyar, babasıyla ilgili olarak “Yok vallahi ağabey hiç belli etmedi. Mide hastalığı var onda, mideden ameliyat oldu. Biz diyorduk hastadır” diye konuştu. Narin’in cansız bedeninin bulunmasından önce yaşanan olayları da dile getiren İbrahim, “Enes’in gözündeki morluk ve kolundaki ısırığa ne demek istersin peki?” dedi. Olayın üçüncü günü eve döndüğünde Narin’in yüzündeki morlukları gördüğünü ifade ederek, “Dedim bu çocuğun yüzü niye mosmor olmuş” diye sordu.

TOPLANTI VE BİLGİLER

İbrahim, camide yapılan toplantılara katılamadığını fakat toplantının yapıldığını bildiğini ve toplantıda yer alan isimlerin “Ali Rıza Güran, Ömer Güran gibi” kişilerin olduğunu aktardı. Ali Rıza Güran ile şahsi bir görüşmesinin olmadığını, “Demişler, Narin’i Nevzat öldürmüş belli. Her şey ortada belli” dedi. İbrahim, bu itiraflarının ardından, “Çocuğun katilini neden köyünde barındırıyorsunuz, sahipleniyorsunuz” şeklinde tepki gösterdi.

TEHDİTLER VE ENDİŞELER

Son olarak, İbrahim Bahtiyar, “Tehdit falan yapmış. Salim’den beklerim öyle bir şey. Tehdit etmiş olabilir çünkü Salim onun en zayıf noktasını biliyor” diyerek duyduğu endişeleri paylaştı. İbrahim, bu durumda Salim’in olası tehditlerinin ve baskılarının etkili olabileceği görüşünde. Narin Güran cinayeti, Türkiye gündemindeki en sıradışı olaylardan biri olmaya devam ediyor ve soruşturma süreci ile ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.