Nevzat Bahtiyar İtirafı: Oğlu Konuştu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Narin Güran’ın cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu, olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, Türkiye gündemini bir süre meşgul eden olayda, Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu. Narin Güran cinayetinin soruşturmasında yeni bir gelişme meydana geldi. Bu sırada itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar A Haber’e konuşarak, Narin’in cansız bededi bulunmadan önceki ve sonraki süreç hakkında önemli bilgiler verdi.

İKİNCİ GÜNDEN SONRAKİ GİZEMLER

Soru üzerine İbrahim Bahtiyar, “Baban size cansız bedeni kendi götürüp gömdüğünü hiç belli etmedi” ifadesine karşılık olarak “Yok vallahi ağabey hiç belli etmedi” dedi. Mide hastalığı bulunan babası ile ilgili olarak, “Bir de Salim Güran ilk köye geldiğimde yüzünde bir sarılık olmuştu” diye ekledi. Narin’in olaydan sonraki durumuna değinen İbrahim, “Olayın üçüncü gününde eve geldiğimde ben onun yüzünü gördüm. Dedim bu çocuğun yüzü niye mosmor olmuş” açıklamasında bulundu.

TOPLANTILAR VE İDDİALAR

İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin gizli toplantılarına ve WhatsApp grubuna dikkat çekerek, “Ağabey camide ben gördüm toplantı yapıyorlardı. Tabii sadece onların ailesi vardı” şeklinde konuştu. WhatsApp grubunun varlığının kendisini bildiğini, ancak ne konuştuklarını bilmediğini de vurguladı. Güran ailesinin kendisiyle iletişimde bulunup bulunmadığı sorusuna cevap verirken, “Ali Rıza Güran ile şahsi konuşmadık ve görüşmedik” yanıtını verdi. Ali Rıza Güran’ın “Narin’i Nevzat öldürmüş, bu kabullensin” dediğini ileri sürdü.

TEHDİTLER VE SORULAR

İbrahim Bahtiyar, Salim Güran’ın kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, “Tehdit falan yapmış. Salim’den beklerim öyle bir şey” sözlerini kullandı. Salim Güran’ın, en zayıf noktasını bildiğini belirterek, “30-40 yıldır bilirler. Zayıf noktası da çocukları olduğu için öyle tehdit etmiş” dedi. Olayların ve iddiaların ışığında, cinayetle ilgili belirsizlikler ve soru işaretleri devam ediyor.