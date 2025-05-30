New AbD’ye Göre, Mal Açığı Düştü

ABD’DE TİCARET AÇIĞINDA DÜŞÜŞ

ABD’de mal ticareti açığı, nisan ayında bir önceki aya oranla yüzde 46 azalıp 87,6 milyar dolara geriledi. ABD Ticaret Bakanlığı, bu ayın mal ticareti dengesi, toptan eşya ve perakende stoklarına dair verileri paylaştı. “Öncü dış ticaret açığı” adı verilen mal ticareti açığı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 46 düşüş göstererek 87,6 milyar dolara indi. Bu rakam, 142,8 milyar dolarlık piyasa beklentisinin oldukça altında kalırken, mart ayında 162,3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

NİSAN AYINDA İHRACAT VE İTHALAT DENGESİ

Nisanda mal ihracatı, 6,3 milyar dolarlık bir artışla 188,5 milyar dolara yükselirken, mal ithalatı ise 68,4 milyar dolarlık bir azalmayla 276,1 milyar dolara düştü. Bu durum, ticaret dengesindeki olumlu gelişmeyi gösteriyor. Toptan eşya stoklarının tutarı, bu dönemde aylık bazda değişim göstermeyerek 906,9 milyar dolarda sabit kaldı. Perakende stokları ise yüzde 0,1 azalış göstererek 803,5 milyar dolara geriledi.