New Generation Summit İstanbul’da Yapılacak

YENİ NESİL ZİRVESİ JOY ALANINDA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞİYOR

Grand Pera İstanbul’da düzenlenecek olan New Generation Summit, yapay zeka, teknolojik trendler ve yenilikçi projeler konularını sektörün önde gelen isimleriyle birlikte inceliyor. Bu etkinlik, Türkiye’nin en etkili yapay zeka ve sektör trend projelerinin değerlendirileceği New Generation Awards ile sektördeki ilk ve tek buluşma olma niteliği taşıyor. Grand Pera’da gerçekleşecek olan zirve, networking oturumuyla başlayacak ve etkinliğin açılış konuşmasını Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat yapacak. Gün boyunca sürecek organizasyonda, medya, perakende, veri yönetimi, yapay zeka ve yaratıcılık gibi konular uzman isimler tarafından ele alınacak. Ayrıca, etkinlik sonunda, New Generation Awards töreni ile Türkiye’deki en etkili trend ve yapay zeka projeleri ödüllendirilecek.

UZMAN KONUŞMACILAR ETKİNLİĞİ ŞENLENDİRİYOR

Etkinlik süresince; FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Lenovo Türkiye Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak, Consciouslab Founder’ı Kayhan Dural, Mimeda Genel Direktörü Kına Demirel ve Havas Türkiye CGO’su ve Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Cüneyt Devrim gibi pek çok alanında uzman önemli isim, konuşmacı olarak yer alacak. New Generation Summit hakkında görüşlerini paylaşan Pazarlamasyon CEO’su Necip Murat, “Yapay zeka, insan potansiyelini yeniden tanımlayan bir partner olarak yer alıyor” diyerek şunları ekliyor: “Yapay zeka artık sadece teknolojik bir gelişme değil, aynı zamanda kültürel ve toplumsal dönüşümün merkezinde yer alıyor. İnsan ve makineler arasındaki sınırların zayıfladığı bu çağda, yapay zekayı yalnızca bir araç değil, insan potansiyelini yeniden tanımlayan bir partner olarak görmeliyiz. Bu yıl “AI & US” temasıyla gerçekleşecek zirvede pazarlamadan sürdürülebilirliğe, etik yaklaşımlardan iş dünyasına kadar birçok konuyu ele alacağız.”

İLETİŞİM VE AYNINTILI BİLGİLER İÇİN

Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyenler için iletişim bilgileri şu şekildedir:

Ahmet Bağış Jr.

Media Specialist

Adres: Firuzağa, Bostanbaşı Cd. No:15, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Gsm: 0543 944 7081

Mail: ahmet.bagis@waltherkranz.com

Web: https://waltherkranz.com/