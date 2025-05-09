New Jersey’de Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

NEWARK BELEDİYE BAŞKANI BARAKA, ICE MERKEZİNİ DENETLERKEN GÖZALTINA ALINDI

ABD’nin New Jersey eyaletindeki yeni açılan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) merkezini incelemek isteyen Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, gözaltına alındı. Baraka, Newark’ta varlığını sürdürmesi için karşı çıktığı ICE merkezinde, beraberindeki yetkililerle denetim yapmak isteyince ICE polisi ile tartışma yaşandı.

SAVCI VEKİLİ’NDEN AÇIKLAMA

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X hesabında yaptığı paylaşımda, Baraka’nın ICE merkezine izinsiz girdiğini ve İç Güvenlik Polisi’nin merkezden çıkması yönündeki birçok uyarısını dikkate almadığını ifade etti. Habba, Baraka için “O, isteyerek yasayı hiçe saymayı seçti. Bu eyalette bunlara müsaade edilmeyecek. Gözaltına alındı.” dedi.

VALİ MURPHY’DEN TEPKİ

New Jersey’in Demokrat Valisi Phil Murphy, Baraka’nın haksız bir şekilde tutuklanmasından dolayı öfke duyduğunu belirterek, “Belediye Başkanı Baraka, her zaman en savunmasız komşularımız için mücadele eden örnek bir kamu görevlisidir. Federal kolluk kuvvetleri tarafından derhal serbest bırakılmasını talep ediyorum.” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Baraka, daha önce kamuoyuyla, gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığına dair iddiaları gündeme getirmişti.