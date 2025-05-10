New Jersey’de ICE Merkezi Denetimi Yapıldı

YENİ AÇILAN İCE MERKEZİNE DENETİM GİRİŞİMİ

ABD’nin New Jersey eyaletinde, yeni hizmete giren Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) merkezini denetlemeye çalışan Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka, gözaltına alındı. Baraka, Newark’ta açılmasını istemediği ICE merkezi ile ilgili yanındaki yetkililerle birlikte inceleme yapmak istediği esnada ICE polisi ile tartışma yaşadı.

KANUNLARI İHLAL EDEN GİRİŞİM

New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, Baraka’nın durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Newark Belediye Başkanı Ras Baraka, bu öğleden sonra Newark, New Jersey’deki ICE gözaltı merkezinden ayrılması için İç Güvenlik Soruşturmaları tarafından yapılan çok sayıda uyarıyı görmezden gelerek izinsiz giriş yapmıştır. Kendi isteğiyle yasaları hiçe saymayı seçmiştir. Bu eyalette buna izin verilmeyecektir. Gözaltına alınmıştır.”