New Jersey’de Orman Yangını Sürüyor

NEW JERSEY’DEKİ ORMAN YANGINI GÜNDEME DAMGA VURDU

New Jersey eyaletinde salı günü başlayan orman yangını, 13 bin 250 dönümlük bir alanı küle çevirdi. Yangının söndürme çalışmaları devam ederken, 5 binden fazla kişi tahliye edildi. Alevlerin ilk olarak Ocean County’deki Barnegat Township’te yer alan Greenwood Orman Yaban Hayatı Yönetim Alanı’nda başladığı ve kısa sürede Lacey ile Ocean kasabalarına yayıldığı bildiriliyor. Lacey Township bölgesinde bir işletmenin tamamen yanması, bölgedeki yangının boyutunu gözler önüne seriyor. Ocean Township üzerinde ise büyük beyaz duman bulutları oluştu.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

New Jersey Orman İtfaiye Servisi, “Jones Road orman yangını”nın, yerel saatle 19.00 itibarıyla 13 bin 250 dönümlük alanı etkilediğini açıkladı. Yangınla ilgili olarak en az 12 yapının tehdit altında olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin yüzde 50’sinin kontrol altına alındığını duyurdu. Yangın nedeniyle Lacey ve Ocean kasabalarında yaklaşık 5 bin kişi tahliye edilmek zorunda kalırken, elektrik kesintileri de yaşandı. Eyaletin en uzun otoyolu olan Garden State Parkway’in yangın sebebiyle kapanan bir kısmı ise yeniden trafiğe açıldı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ VE DURUM DEĞERLENDİRMESİ

New Jersey Çevre Koruma Komiseri Shawn LaTourette, düzenlediği basın toplantısında yangının eyalette son 20 yılda görülen en büyük orman yangını olabileceğini ifade etti. LaTourette, yangına yerel ve eyalet düzeyinde çok sayıda itfaiye biriminin müdahale ettiğini açıkladı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmediğini aktarırken, yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.