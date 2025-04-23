New Jersey’de Yangın Nedeniyle Tahliye Yapıldı

ZORUNLU TAHLİYE EMRI VERILDI

ABD’nin New Jersey eyaletinde dün sabah saatlerinde başlayan bir orman yangını nedeniyle bazı alanlarda zorunlu tahliye emri verildiği bildiriliyor. Yangın, New Jersey’nin Ocean ilinde bulunan Greenwood Ormanı Yaban Hayatı Yönetim Alanı’nda patlak verdi ve yaklaşık 8 bin 500 dönümlük bir alanı etkilediği ifade ediliyor.

BÖLGEDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

New Jersey İtfaiyesi, yangının yalnızca yüzde 10’unun kontrol altına alındığını açıklıyor. Yangın nedeniyle bölgede ikamet eden 3 bin kişinin tahliye edildiği ve dron kullanımına ilişkin uyarı yapıldığı belirtiliyor. Yangının nasıl çıktığı ise henüz araştırılıyor.