Haberler

New Jersey’de Yangın Nedeniyle Tahliye Yapıldı

ZORUNLU TAHLİYE EMRI VERILDI

ABD’nin New Jersey eyaletinde dün sabah saatlerinde başlayan bir orman yangını nedeniyle bazı alanlarda zorunlu tahliye emri verildiği bildiriliyor. Yangın, New Jersey’nin Ocean ilinde bulunan Greenwood Ormanı Yaban Hayatı Yönetim Alanı’nda patlak verdi ve yaklaşık 8 bin 500 dönümlük bir alanı etkilediği ifade ediliyor.

BÖLGEDE YANGIN KONTROL ALTINA ALINAMADI

New Jersey İtfaiyesi, yangının yalnızca yüzde 10’unun kontrol altına alındığını açıklıyor. Yangın nedeniyle bölgede ikamet eden 3 bin kişinin tahliye edildiği ve dron kullanımına ilişkin uyarı yapıldığı belirtiliyor. Yangının nasıl çıktığı ise henüz araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Motorin Fiyatları Yeniden Arttı, Zam

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar ve dövizdeki artış, motorin fiyatının 98 kuruş yükselmesine neden oldu; yeni fiyatlar pompada uygulanmaya başlandı.
Haberler

Toroslar EDAŞ, Gaziantep’te Enerji Yatırımları Yapıyor

Toroslar EDAŞ, 2024'te Gaziantep'te sanayiye destek sağlayarak enerji hizmetlerini kesintisiz ve sürdürülebilir hale getirmek için bakım ve yatırım çalışmalarını sürdürecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.