New York Borsası Çin Tarifeleri Sonrası Dalgalı

DOLARDAKİ DALGALANMA

New York Borsası, Çin’in ABD’ye yönelik ek gümrük vergilerine karşı aldığı misilleme kararının ardından karışık bir seyir izliyor. Borsanın açılışında Dow Jones endeksi %0,13 düşerek 44.363,19 puana gerilerken, S&P 500 endeksi %0,02 azalarak 5.993,16 puana indi. Buna karşın Nasdaq endeksi %0,18 artışla 19.426,59 puana yükseldi.

Çin, ABD’nin %10’luk ek tarifesine misilleme olarak ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu araçlar ve kamyonetlere %10, kömür ve doğal gaz ithalatına ise %15 ek vergi uygulayacağını açıkladı. Bu tarifelerin 10 Şubat’tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi. Ek olarak, Çin Ticaret Bakanlığı, tungsten, tellür, bizmut ve molibden gibi kritik madenlerin ABD’ye ihracatının kontrol altına alınacağına dair bilgi verdi.

PİYASALARDAKİ TEPKİLER

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, Google hakkında tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlattı. Analistler, Pekin’in misilleme kararını sınırlı bir yanıt olarak değerlendiriyor ve görüşmelerin başlamasını, ABD ve Çin arasında büyük bir ticaret savaşını önleme girişimi olarak yorumluyor.

GÜMRÜK VERGİLERİNDEN ETKİLENEN SEKTÖRLER

Öte yandan, ABD’nin Meksika ve Kanada’ya uyguladığı %25’lik gümrük vergisi, bu iki ülkenin sınır güvenliğini artırmaya yönelik alacakları önlemler karşılığında kaldırıldı. Bu gelişmelerin ardından ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi %4,56 seviyesine yükselirken, dolar endeksi %0,7 düşerek 108,2 seviyesine geriledi.