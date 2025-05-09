New York Borsası Düşüşle Kapatıldı

NEW YORK BORSASINDA DÜŞÜŞ

New York borsası, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin İsviçre’de yapılacak sonuçları beklenirken haftanın son işlem gününü düşüşle kapattı. Kapanış itibarıyla Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,29 azalarak 41.249,38 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,07’lik bir azalışla 5.659,91 puan olurken, Nasdaq endeksi de yatay seyirle 17.928,92 puan seviyesinde kaldı. ABD’nin diğer ülkelerle yürüttüğü ticaret müzakerelerine dair gelen haber akışı, yatırımcıların ilgisini çekerken, genel olarak pay piyasalarında negatif bir seyir gözlemlendi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNE DİKKAT

Donald Trump yönetimi, karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri açıkladıktan sonra İngiltere ile bu hafta yapılan ilk anlaşmaya odaklanarak gözler Çin ile gerçekleştirecekleri görüşmeye çevrildi. ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent ile heyetinin İsviçre’de Çinli yetkililerle yapacağı görüşme öncesinde bu ülkeye uygulanan gümrük vergilerini yüzde 145’ten yüzde 80’e düşürmeyi teklif etti. Trump, Truth Social hesabında “Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent’e kalmış.” şeklinde paylaşımda bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise düzenlediği basın brifinginde, Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceğini, Çin’in de taviz vermesi gerektiğini belirtti.

İsviçre’de yapılacak görüşme, Trump’ın Çin malları üzerindeki yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze görüşme olacak. ABD heyetine Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer liderlik ederken, Çin tarafını ise Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng temsil edecek. Analistler, ABD’nin müzakereci tavrının ticarette gerilimin azaltılabileceğine dair beklentileri artırdığını ve ABD ile Çin arasında gerçekleşecek bu görüşmelerden elde edilecek sonuçların büyük önem taşıdığını vurguladı.

FED ETKİSİ VE KURUMSAL BİLANÇOLAR

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit tutmasının ardından Fed yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon beklentilerini politika yapıcıların hedeflerine yakın tutmanın merkez bankacılığının temelini oluşturduğunu dile getirdi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ise tarife artışlarının ekonomiyi nasıl etkileyeceğini belirlemek için henüz çok erken olduğunu ifade ederek, tarifelerin yıl sonuna doğru daha yüksek enflasyon ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açmasını beklediğini açıkladı.

KURUMSAL HİSSELERDEKİ HAREKETLER

Kurumsal tarafta bilançolar da değerlendirildi. Pinterest’in hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde gelir açıklaması ve kullanıcı sayısındaki artış nedeniyle yüzde 4,8 değer kazandı. Lyft’in hisseleri ise, şirketin hisse geri alım planını artırması ve beklenenden yüksek brüt rezervasyon verilerinin ardından yüzde 28,1 artış yaşadı. Ancak Expedia’nın hisseleri, şirketin finansal sonuçlarının beklentileri karşılayamaması üzerine yüzde 7,3 değer kaybetti.