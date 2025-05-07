New York Borsası, Fed’in Faizini Sabit Tuttu

NEW YORK BORSA YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklentilerine uygun olarak sabit tutmasının ardından günü yükselişle tamamlıyor. Kapanışta Dow Jones endeksi, 280 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,70 artışla 41.113,97 puana ulaştı. S&P 500 endeksi, yüzde 0,43 artışla 5.631,27 puana çıkarken, Nasdaq endeksi de yüzde 0,27 artarak 17.738,16 puana yükseliyor. Fed’in para politikası kararları ve ABD’nin ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmeler takip edilirken, borsa kapanışta olumlu bir seyrin izlenmesine neden oluyor.

FAİZ KARARI VE BEKLENTİLER

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed, politika faizini beklenildiği gibi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bankanın yaptığı açıklamada, ekonomik görünümdeki belirsizliklerin arttığı, daha yüksek işsizlik ve enflasyon risklerinin yükseldiği vurgulandı. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının devam etmesi durumunda enflasyon ve işsizlik seviyelerinin yükselebileceği ve ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu. Powell, “Şu an için, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız” dedi.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNE YAKINDAN BAKILIYOR

ABD ile Çin arasında planlanan ticaret görüşmelerine yönelik haber akışı da dikkatle takip ediliyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi’nde gerçekleştirdiği oturumda, Çin ile tarife müzakerelerinin cumartesi günü başlayacağını belirtti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı bir açıklamada, Çin’e yönelik tarifeleri düşürmeye açık olmadığını ifade etti.

KURUMSAL HİSSELERDEKİ HAREKETLİLİK

Kurumsal alanda, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, çip üreticisinin ikinci çeyrek gelir tahmininin beklentileri aşmasıyla birlikte yüzde 1,8 değer kazandı. Walt Disney hisseleri de şirketin üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasının ardından yüzde 10,9 artış gösterdi. Çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri, Trump yönetiminin gelişmiş yapay zeka çiplerinin ihracatına dair eski ABD Başkanı Joe Biden dönemine ait kısıtlamaları kaldırma planlarına dair haberler üzerine yüzde 3,1 değer kazandı. Ancak Uber Technologies’in hisseleri, şirketin birinci çeyrek gelirinin beklentileri karşılayamaması nedeniyle yüzde 2,5 değer kaybetti. Alphabet ve Apple hisseleri de Apple yetkilisinin yapay zeka arama motorlarının Google gibi standart arama motorlarının yerini alacağına dair açıklama yapmasının ardından sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 1,1 geriledi.