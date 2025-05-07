New York Borsası Günü Yükselişle Tamamladı

New York borsası, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklenildiği gibi sabit bırakmasının ardından günü artışla kapattı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 280 puanın üstünde değer kazanarak yüzde 0,70 artışla 41.113,97 puana ulaştı. S&P 500 endeksi, yüzde 0,43’lük artışla 5.631,27 puana ve Nasdaq endeksi, yüzde 0,27’lik yükselişle 17.738,16 puana çıktı. Fed’in para politikası kararları ve ABD’nin ticaret müzakerelerine dair gelişmeler takip edilirken, borsa kapanışında pozitif bir seyir gözlemlendi. İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutma kararı aldı. Bankanın açıklamasında, ekonomik görünümdeki belirsizliklerin arttığı ve daha yüksek işsizlik ile enflasyon risklerinin yükseldiği belirtildi. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının devam etmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceğine, ayrıca ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğine dair uyarıda bulundu. Powell, mevcut para politikasının banka için potansiyel ekonomik gelişmelere zamanında yanıt verebilmek açısından iyi bir konum sağladığını ifade ederek, “Şu an için, politika duruşumuzda herhangi bir ayarlama yapmayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız.” dedi.

Ticaret görüşmeleri üzerine gelişmeler de dikkatle izleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Temsilciler Meclisi’nin Finansal Hizmetler Komitesi’nde katıldığı bir oturumda, Çin ile tarife müzakerelerinin cumartesi günü başlayacağını duyurdu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te yaptığı açıklamada, Çin’e yönelik tarifeleri düşürmeye niyeti olmadığını belirtti. Kurumsal bazda dikkat çeken haberler arasında, Advanced Micro Devices (AMD) hisseleri, çip üreticisinin ikinci çeyrek gelir tahminlerinin beklentilerin üzerinde olması nedeniyle yüzde 1,8 değer kazandı. Walt Disney’in hisseleri, şirketin üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasından sonra yüzde 10,9 oranında artış gördü. Çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri, Trump yönetiminin gelişmiş yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik daha önceki kısıtlamaları iptal etmeyi planladığı yönündeki haberler sonrası yüzde 3,1 değer kazandı. Öte yandan, Uber Technologies’in hisseleri, şirketin gelirinin bu yılın ilk çeyreğinde beklentileri karşılayamaması nedeniyle yüzde 2,5 değer kaybetti. Alphabet ve Apple hisseleri, Apple yetkilisinin yapay zeka arama motorlarının Google gibi standart arama motorlarının yerini alabileceğine dair açıklamalarının ardından sırasıyla yüzde 7,5 ve yüzde 1,1 düşüş yaşadı.