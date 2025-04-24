New York Borsası Günü Yükselişle Tamamladı

TİCARET MÜZAKERELERİNE KARŞIN YÜKSELİŞ GÖSTERDİ

New York borsası, ABD ve Çin yönetimlerinden gelen çelişkili açıklamalara rağmen günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 1,23 artışla 40.093,40 puana ulaştı. S&P 500 endeksi, yüzde 2,03 artarak 5.484,78 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,74 kazançla 17.166,04 puana yükseldi. ABD yönetiminin tarifelerle ilgili müzakereleri takip edilirken, pay piyasalarında pozitif bir görünüm sergilendi.

ABD Başkanı Donald Trump, tarifeler konusunda Çin ile aktif müzakerelerin sürdüğünü belirtirken, Pekin yönetimi bu açıklamayı yalanladı. Trump, son açıklamasında da “Çin ile görüştüğümüzü” ifade etti. Bunun yanı sıra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ile Güney Kore’nin ticaret konusunda yakın bir tarihte anlayışa dayalı bir mutabakata varabileceğini duyurdu. Para politikası açısından ise ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yakından takip edildi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, tarifeler yüzünden işten çıkarmaların başlayabileceğini ve işsizlikte önemli bir artış olursa faiz indirimlerini destekleyeceğini belirtti.

Waller, tarifelerin temmuzdan önce ekonomi üzerinde önemli bir etki yaratmayacağına inandığını, ancak karşılıklı tarifelerin yürürlüğe girmesi durumunda işsizlik oranının hızla artabileceğini dile getirdi. Ekonomideki enflasyonist etkinin geçici olabileceğini aktaran Waller, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack’ın da net ve ikna edici veriler olması durumunda Fed’in faiz indirimleri konusunda haziran ayında harekete geçebileceğini ifade etti. Hammack, Fed’in 6-7 Mayıs’taki toplantısında faiz oranlarını düşürmek için erken olduğunu kaydetti.

KURUMSAL BİLANÇOLARDA DEĞİŞİMLER

Şirket bilançoları yatırımcıların dikkatinde bulunurken, Amerikan teknoloji şirketi IBM’in dün açıkladığı ilk çeyrek sonuçları beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen hisseleri yüzde 6,6 değer kaybetti. Procter & Gamble, bilançosunda tarifelerin oluşturduğu risklere dikkat çekmesiyle hisseleri yüzde 3,8 düştü. Yazılım firması ServiceNow ile oyuncak şirketi Hasbro’nun hisseleri ise her iki şirketin de finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi sonrası sırasıyla yüzde 15,5 ve yüzde 14,6 artırdı. Google’ın ana kuruluşu Alphabet’in hisseleri, piyasaların kapanmasının ardından açıklanacak bilanço öncesi yüzde 2,4 yükseldi.

ABD’de makroekonomik veriler de dikkat çekti. İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Nisan ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Ülkede dayanıklı mal siparişleri martta yüzde 9,2 artışla beklentilerin üzerine çıkarken, ikinci el konut satışları martta yüzde 5,9 azalarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.