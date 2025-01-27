New York Borsası Haftaya Düşüşle Başladı

DÜŞÜŞLE BAŞLAYAN HAFTA

New York borsası, yapay zeka hisselerinden kaynaklanan satış baskısıyla haftanın ilk işlem gününe sert bir düşüşle başladı. Dow Jones endeksi %0,62 azalışla 44.148,84 puana gerilerken, S&P 500 %2,17 düşüşle 5.969,04 puana indi. Nasdaq ise %3,61 kayıpla 19.234,04 puana ulaşarak önemli bir değer kaybı yaşadı.

Çinli teknoloji şirketi DeepSeek’in geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, diğer uluslararası rakiplerine kıyasla daha az çip kullanıyor ve bu durum, küresel çip şirketlerinin hisselerinde büyük bir düşüşe yol açtı. Nvidia ve Broadcom’un hisseleri yaklaşık %12 değer kaybederken, Microsoft, Alphabet, Meta ve Amazon gibi teknoloji devleri de %3 ila %4 arasında geriledi.

PİYASALARDA ENDİŞE VE BEKLENTİLER

ABD 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi %4,54’e düşerken, “korku endeksi” VIX 6 puan artışla 20,55’e çıktı ve böylece 20 Aralık’tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Analistler, bu hafta teknoloji devlerinin bilanço açıklamalarının piyasalarda etkili olabileceğini belirtiyor. Çarşamba günü Meta, Microsoft, Tesla ve IBM finansal sonuçlarını açıklayacak, Cuma günü ise Chevron ve Exxon Mobil bilançolarını paylaşacak. Ayrıca, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilecek.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekonomi politikalarının piyasalardaki belirsizlikleri artırdığını ifade ediyor.