New York Borsası Sert Düşüş Gördü

HAFTANIN İLK İŞLEM GÜNÜ SERT DÜŞÜŞLE KAPANDI

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini artırmasıyla haftanın ilk işlem gününü büyük bir düşüşle tamamladı. Trump, Powell’ın faiz oranlarını düşürmemesi durumunda ekonomide bir yavaşlama olabileceğini vurguladı. “Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden’a, ardından Kamala’ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu açıklamalarının ardından borsa önemli bir kayıp yaşadı.

DOW JONES ENDİKSI BÜYÜK KAYIP YAŞADI

Haftanın ilk işlem gününde kapanışta Dow Jones endeksi, 970 puanın üzerinde kayıpla yüzde 2,48 düşerek 38.170,41 puana geriledi. S&P 500 endeksi de yüzde 2,36 azalarak 5.158,20 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,55’lik kayıpla 15.870,90 puana düştü. Ayrıca, Trump’ın uyguladığı korumacı ticaret politikalarının yol açtığı belirsizlikler ve Fed’in bağımsızlığına dair endişelerle borsa olumsuz bir seyir izledi. Geçen hafta Powell’a yönelik eleştirilerine devam eden Trump, eğer istifa etmesini isterse Powell’ın hemen görevden ayrılacağını belirtti.

FAİZ ORANLARINDA BASKI VE YATIRIMCI GÜVENİ

Trump’ın Powell’a yönelik artan eleştirileri, Federal Rezerv’in bağımsızlığı konusundaki kaygıları güçlendirdi. ABD Başkanı, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini ifade ederken, Fed yetkilileri ise artan belirsizlikler nedeniyle daha temkinli bir yaklaşım sergileyecekleri sinyalini verdi. Trump’ın açıklamaları, mevcut ticaret tarifeleri sebebiyle yatırımcı güveninin azalmasına yol açtı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,41’e, dolar endeksi ise yüzde 1’e yakın bir düşüşle 98,17’ye geri çekildi.

TARİFELER VE TİCARET ANLAŞMALARI

Tarifelere dair haber akışı yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Trump, bugün düzenlenen Paskalya töreninde Avrupa Birliği ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu dile getirerek, “Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız.” sözlerini kullandı. Öte yandan, Pekin yönetimi, ABD’nin “karşılıklı tarifeler” uyguladığı ülkelerle müzakerelerde tarife muafiyeti karşılığında Çin ile ticareti sınırlama baskısı yaptığına dair iddialar sebebiyle Washington yönetimine yanıt verdi.

YATIRIMCI ODAĞI: IMF VE DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI

Analistler, Washington’da bu hafta gerçekleştirilecek Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası’nın Bahar Toplantıları’ndan çıkacak mesajların yatırımcıların odağında olacağını belirtirken, makroekonomik verilerin yanı sıra Tesla, IBM, Alphabet gibi büyük teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak bilançolarının da izleneceğini aktardı.