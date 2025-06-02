New York Borsası, Ticaretten Olumlu İyimser

NEW YORK BORSASI YÜKSELİYOR

New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisini iki katına çıkaracağını açıklamasına rağmen, ülkenin ticaret ortaklarıyla yürüttüğü görüşmelere dair iyimserlikle haftanın ilk işlem gününü artışla tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,08 artarak 42.305,48 puana ulaşırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,41 artışla 5.935,94 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,67 artışla 19.242,61 puana yükseldi. Trump yönetiminin ticaret politikalarına dair belirsizliklerle yeni haftaya düşüşle başlayan endeksler, kapanışa doğru pozitif bir seyir izledi.

ÇELİK İHTİLALİ VE HİSSELER

ABD Başkanı Trump’ın çeliğe yönelik gümrük vergisini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkaracaklarını açıklamasıyla ticaret geriliminde tansiyonun yeniden yükselmesi gözlemlenirken, çelik ithalatına uygulanan tarife oranın iki katına çıkmasıyla ABD’li çelik şirketlerinin hisselerinde önemli bir artış yaşandı. Cleveland-Cliffs’in hisseleri yüzde 23,2, Steel Dynamics’in hisseleri yüzde 10,3 ve Nucor’un hisseleri yüzde 10,1 değer kazandı.

ABD yönetiminin diğer ülkelerle yürüttüğü ticaret müzakerelerine dair haber akışı da yakından izlenirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping’in muhtemelen bu hafta görüşeceğini aktardı. Leavitt, Avrupa Birliği (AB) cephesinde ise Birliğin Trump’ın tarife tehdidi sayesinde müzakere masasına oturduğunu ve AB ile anlaşmaya varılacağı konusunda iyimser olduklarını belirtti.

FED AÇIKLAMALARI YATIRIMCILARIN GÜNDEMİNDE

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları yatırımcılar için önemli bir odak oluşturuyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, ticaret engellerinin kısa vadede fiyatları yükseltebileceğini ancak enflasyonun 2020’lerin başındaki kadar inatçı olmayabileceğini dile getirdi. Waller, bu yılın ilerleyen dönemlerinde tarife seviyelerinin ılımlı olduğunu ve enflasyon ile işsizliğin sağlıklı göründüğünü varsayarak faiz indirimini destekleyeceğini ifade etti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise ticaret politikasıyla ilgili belirsizliklerin çözülmesi durumunda faiz indirimlerine devam edileceğini aktardı.

MACROEKONOMİK VERİLERİ TAKİP

Fed Başkanı Lorie Logan, Banka’nın enflasyon ve istihdama yönelik riskleri değerlendirirken “sabırlı” olabileceğini kaydetti. Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in Uluslararası Finans Bölümü’nün 75. Yıldönümü Konferansı’nda para politikası veya ekonomik görünüm hakkında yorumda bulunmadı. Makroekonomik verilere ilişkin, tarifelerle ilgili belirsizliklerin arttığı bir dönemde, iş gücü piyasasının durumuna dair daha fazla bilgi edinmek amacıyla bu hafta açıklanacak olan tarım dışı istihdam, JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri ön plana çıkıyor. Açıklanan veriler, imalat sektöründeki daralmayı gösterdi. Bu bağlamda, Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında 48,5 değerine gerileyerek sektördeki daralmaya işaret etti.