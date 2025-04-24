New York Borsası, Trump’ın Söylemlerinin Etkisiyle Düşüşte

New York borsasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifelerle ilgili tutarsız açıklamalarının etkisiyle karışık bir açılış yaşandı. Dow Jones endeksi, 200 puandan fazla değer kaybetmesiyle birlikte yüzde 0,52 azalarak 39.401,03 puana düştü. S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 5.379,88 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,30’luk bir artışla 16.758,96 puana ulaştı. Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin’e yönelik ifadelerinin daha yumuşak bir tonla iletilmesinin ardından, dün olumlu bir seyir görülen borsa yeni işlem günü itibarıyla karışık bir görünüm sergiliyor.

TARİFE GÖRÜŞMELERİ DİKKATLE TAKİP EDİLİYOR

ABD yönetiminin Çin ile ilgili tarife açıklamaları dikkatle izleniyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve Çin arasındaki ticaret konularında “büyük bir anlaşma için fırsat bulunduğunu” belirtti, ancak tarifelerin düşürülmesinin tek taraflı olamayacağına dikkat çekti. Trump, Çin’e uygulanan yüzde 145’lik tarifenin yüksek olduğunu kabul etti fakat gümrük konusunda bir anlaşma sağlanana kadar bu tarifelerin indirilmeyeceğini ifade etti. Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor.” dedi. Hafta başında ise gümrük tarifeleri konusundaki sert tutumunu yumuşatıp, “Biz, çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar.” şeklinde konuştu. Ancak Pekin yönetimi, Trump’ın tarifelerin artırılması ile ilgili müzakerelerin aktif olduğu yönündeki söylemlerini yalanladı.

YATIRIMCILAR BEKLENTİ İÇİNDE

Analistler bu gelişmelerin belirsizlikleri artırdığını vurguluyor ve yatırımcıların ticaret anlaşmaları üzerine ilerleme beklediğini dile getiriyor. Makroekonomik verilere bakıldığında, ABD’de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 19 Nisan ile biten haftada 222 bine çıkarak piyasa tahminleriyle uyumlu bir seyir izledi. Ülkede dayanıklı mal siparişleri martta yüzde 9,2’lik bir artış göstererek beklenenin üzerinde gerçekleşti.

KURUMSAL TARAF VE SEKTÖR CEVAPLARI

Kurumsal düzeyde, Amerikan teknoloji şirketi IBM’in hisseleri, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçları beklentilerin üstünde gelmesine rağmen yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Yatırımcılar arasında, Google’ın ana şirketi Alphabet’in piyasa kapanışından sonra açıklanacak bilançosunun da takip edileceği ifade ediliyor.