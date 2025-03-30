New York’ta Bayram Namazı Coşkusu

MÜSLÜMANLAR BAYRAM NAMAZINI EDAYA GİRDİ

ABD’nin New York kentinde Ramazan Bayramı dolayısıyla camiler dolup taştı. Müslümanlar, farklı milletlerden gelen binlerce kişi ile birlikte bayram namazını Mimar Sinan Camii ve Al Amin Jame Camii’nde kıldı.

CAMİLERİ DOLDURAN KATILIM

Yoğun katılım nedeniyle camilerin avlularına ve sokaklara halılar serildi. Camilere sığmayan cemaat, açık alanda namazını eda ediyor.

BAYRAMLAŞMA GELENEĞİ

Namaz sonrası, cami önlerinde bir araya gelen vatandaşlar bayramlaşarak birlikte dua ediyor. Bu etkinlik, birlik ve beraberlik mesajı vermek için önemli bir fırsat sunuyor.