New York’ta Binlerce Kişi Protesto Etti

ABD’DE BİNLERCE KİŞİ PROTESTO GÖSTERİSİ YAPTI

Ocak ayında ülkede 47. Başkanlık görevine başlayan Donald Trump ve Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) lideri Elon Musk’a yönelik protestolar New York şehrinde binlerce insanın katılımıyla gerçekleşti. Başkan Trump ve hükümetinin uyguladığı politikalar, özellikle göçmenlik, federal işten çıkarma ve öğrencilere yönelik baskılar gibi konularda geniş çaplı eleştirilere maruz kalıyor.

PROTESTO GÖSTERİSİNDE SLOGANLAR YÜKSELDİ

Bryant Park’tan başlayıp Central Park Columbus Meydanı’nda sona eren gösteride katılımcılar, “Trump Kral Değil”, “Elon Musk İstifa”, “Özgür Filistin” gibi sloganlar atarak seslerini duyurdular. Gözaltına alınan Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk için özgürlük talepleri öne çıktı. Önlerinde “Rümeysa’ya Özgürlük”, “Mahmoud Khalil’e Özgürlük” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, öğrencilerin serbest bırakılmasını istedi.

FİLİSTİN’E DESTEK VE ELON MUSK’A TEPKİ

Protestoda, Filistin’e yönelik destek mesajları da dikkat çekti. Göstericiler, İsrail’e askeri yardımların durdurulmasını talep ederken, Elon Musk’a karşı da çeşitli pankartlarla ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi. “Ellerinizi Öğrencilerden Çekin”, “Özgür Filistin, Özgür Gazze” gibi ifadelerle barışçıl bir ortamda seslerini yükselttiler.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Polis ekipleri, şehir genelinde geniş güvenlik önlemleri alarak gösterinin olaysız bir şekilde sonlanmasını sağladı. Binlerce katılımcının bulunduğu yürüyüşte herhangi bir gerginlik yaşanmadı ve göstericiler barışçıl bir şekilde dağıldı.