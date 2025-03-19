New York’ta Filistin İçin Büyük Protesto

PROTESTO ETKİNLİĞİ İÇİN TOPLANILDI

İsrail’in ateşkes anlaşmasını ihlal edip Gazze Şeridi’ne yönelik gerçekleştirdiği son saldırılarda 400’den fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından, New York’ta büyük bir protesto etkinliği düzenlendi. Filistin yanlısı grupların öncülüğünde Times Meydanı’nda bir araya gelen binlerce gösterici, İsrail’in saldırılarını ve Başkan Donald Trump’ın İsrail yanlısı politikalarını kınadı. Protestoya, Filistin yanlısı Yahudi aktivist grubu Jewish Voice for Peace (JVP) ve birçok sivil toplum kuruluşu ile aktivistler de katıldı. Göstericiler, “Soykırımı tekrar protesto etmek suç değildir”, “Mahmoud Khalil’i serbest bırakın”, “Öğrencilerimizden ellerinizi çekin”, “Amerika, İsrail’e yardımı kes”, “Özgür Filistin, Özgür Gazze” gibi yazıların bulunduğu pankartlar taşıyarak sloganlar attı.

GERGİN ANLAR YAŞANDI

Protesto esnasında, İsrail yanlısı küçük bir grup da karşı gösteri amacıyla meydana geldi. Bu durum, iki grup arasında zaman zaman gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sözlü tartışmaların yaşandığı anlarda, polis potansiyel bir çatışmayı önlemek için geniş güvenlik önlemleri aldı. New York Polis Departmanı (NYPD), meydanda olası taşkınlıkları engellemek amacıyla yüzlerce polis memurunu görevlendirdi. Ancak protesto, büyük ölçüde barışçıl bir şekilde sürdürüldü.

YÜRÜYÜŞ GİRİŞİMİ

Times Meydanı’nda başlayan protesto, daha sonra yürüyüşe dönüştü. Göstericiler, New York Halk Kütüphanesi’nin önüne kadar yürüyerek burada birkaç dakika slogan atmayı sürdürdü. New York’un simgelerinden biri olan kütüphane, protestocular tarafından çevrelendi ve burada yapılan konuşmalarda Gazze’de derhal ateşkes sağlanması için uluslararası topluma çağrılar yapıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteri, olay çıkmadan sona erdi. Göstericiler, Filistin halkına destek veren mesajlar ile alandan ayrıldı.