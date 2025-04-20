New York’ta Göçmenlik Protestosu Düzenlendi

PROTESTOLAR ABD’DE KÜRESEL BİR HAREKETE DÖNÜŞÜYOR

ABD’nin New York şehri, Başkan Donald Trump ve yönetiminin göçmenlik, kamu tasarrufu ve demokratik haklar gibi önemli konulardaki tutumunu eleştiren büyük bir protesto eylemine sahne oldu. Manhattan’ın merkezinde düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, Washington hükümetinin göçmenlikten sosyal haklara kadar pek çok alandaki politikalarına karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

GÖSTERİCİLER TRUMP’A KARŞI SLOGANLAR ATIYOR

5. Cadde ile 42. Sokak köşesindeki Milli Kütüphane önünde buluşan kalabalık, Trump karşıtı sloganlar atarak Central Park’a doğru yürüyüş gerçekleştirdi. ABD hükümetine karşı güçlü bir tepki gösteren protestocular, Cumhuriyetçi yönetimin göçmenlik, kamu tasarrufu, medeni haklar, hukukun üstünlüğü gibi birçok konuda uygulamalarını eleştirdi. Miting sırasında yapılan konuşmalarda, “Direniş vatanseverliktir” ve “Göçmenlere adalet” yazılı dövizler dikkat çekti.

BENZER PROTESTOLAR DİĞER EYALETLERDE DE DEVAM EDİYOR

Göçmenlik ve Muhafaza Birimi (ICE) gibi kurumlar da protestoların hedefi oldu. “Sınır dışı etme” ve “Gözaltıları durdur” yazılı pankartlar göstericiler tarafından taşındı. Massachusetts, Illinois gibi birçok eyalette de benzer içerikli protestoların düzenlenmesi, bu konuların ABD’deki gündeminde önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.