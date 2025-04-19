New York’ta Göçmenlik Protestosu Gerçekleşti

NEW YORK’TA PROTESTO EYLEMLERİ

ABD’nin New York şehri, Başkan Donald Trump ve yönetiminin göçmenlik, kamu tasarrufu ve demokratik haklar konusundaki duruşunu hedef alan büyük bir protesto gösterisine ev sahipliği yaptı. Manhattan adasının merkezi lokasyonunda bulunan Milli Kütüphane önünde toplanan binlerce eylemci, Washington yönetiminin göçmenlik uygulamalarından sosyal haklara dek birçok alandaki politikalarına karşı tepkilerini gösterdi.

PROTESTOCULAR HAREKETE GEÇİYOR

Eylemciler, 5. Cadde ile 42. Sokak köşesindeki kütüphane önünden başlayarak Central Park’a doğru yürüyüşe geçti. Göstericiler, Cumhuriyetçi yönetimin göçmenlik, kamu bütçesi, demokratik haklar ve işten çıkarmalar gibi konulardaki politikalarına sloganlarla itiraz etti. Miting sırasında yapılan konuşmalarda, “Direniş vatanseverliktir” ve “Göçmenlere adalet” gibi mesajlar öne çıktı. Sivil özgürlükler ve hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yapıldı.

BENZER PROTESTOLAR ÜLKE GENELİNDE YAYILIYOR

Göçmenlik ve Muhafaza Birimi (ICE) yetkililerinin de hedef alındığı eylemde, “Sınır dışı etme” ve “Gözaltıları durdur” yazılı pankartlar taşındı. Bu büyük olayın yanı sıra, Massachusetts, Illinois gibi birçok eyalette de benzer protestolar gerçekleştirildi. Gösteriler, toplumun farklı kesimlerinin duyarlılığını ve bu konulardaki tepkilerini göstermesi bakımından önemli bir anlam kazanıyor.