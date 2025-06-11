New York’ta Protesto, 65 Gözaltı

PROTESTOLARDA GÖZALTILAR

ABD’nin New York kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek vermek amacıyla düzenlenen protestolar sırasında 65 kişi gözaltına alındı. Trump yönetiminin şehir ve ülke genelindeki sınır dışı uygulamalarına karşı düzenlenen eylemde, binlerce kişi Manhattan’ın Lower Manhattan bölgesindeki Foley Meydanı’nda toplandı. Göstericiler, “ICE’yi dağıtın” ve “New York’tan defol ICE” yazılı pankartlar taşıyarak, sloganlar atıp Federal Plaza çevresinde yolları trafiğe kapatarak yürüyüş yaptı.

ŞİDDET OLAYLARI VE GÖZALTILAR

Gece saatlerinde protestoların şiddet içermesi sonucu polis ve göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Göstericilerin polis ekiplerine su şişeleri ve çeşitli nesneler fırlattığı belirtilirken, polis de biber gazı kullanarak karşılık verdi. Olaylar esnasında “Kamu düzenini bozma” suçlamasıyla gözaltına alınanların sayısının 65 olduğu açıklandı ve gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.