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New York’ta Protesto Gösterisi Gerçekleşti

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TRAUMP VE YÖNETİMİNE TEPKİLER

ABD’de Başkan Donald Trump ve yönetiminin politikalarına karşı geniş bir tepki oluştu. Trump’ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı’nın (DOGE) üstü olan Elon Musk’ın göçmen politikaları, federal çalışanların işten çıkarılması ve öğrencilere yapılan baskılara karşı binlerce kişi New York şehrinde toplandı.

PROTESTOLARIN YÜKSEK SESİ

Bryant Park’tan başlayarak Central Park Columbus Meydanı’na kadar uzanan protestoda katılımcılar “Trump Kral Değil”, “Elon Musk İstifa”, “Özgür Filistin” gibi sloganlar attı. Gözaltına alınan Mahmoud Khalil ve Rümeysa Öztürk için özgürlük talep eden protestocular, “Rümeysa’ya Özgürlük”, “Mahmoud Khalil’e Özgürlük” yazılı pankartlar taşıdı. Öğrencilerin serbest bırakılmasını isteyen kalabalık, seslerini yükselterek taleplerini dile getirdi.

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