New York’ta Protesto İçin Toplandılar

PROTESTO GÖSTERİSİ DETAYLARI

ABD’nin New York kentinde on binlerce insan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto etmek üzere sokaklara döküldü. Göstericiler, bölgede açlık krizinin sona erdirilmesi, insani yardımların önünün açılması ve acil bir ateşkes sağlanması çağrısında bulundu. Protestolara, bir dönem tutuklu olan Filistinli aktivist ve eski Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmoud Khalil de katıldı.

PROTESTOCULARIN SLOGANLARI

New York’ta Filistin destekçisi kalabalık, İsrail’e karşı düzenlenen yürüyüşte aktif olarak yer aldı. Manhattan’daki tarihi halk kütüphanesi önünde toplanan göstericiler, ellerinde pankartlarla güçlü bir protesto gerçekleştirdi. Khalil, yürüyüşün ön saflarında dikkat çekerek, “Özgür Gazze, Özgür Filistin” sloganlarıyla yürüyüşe başlayan kalabalığa öncülük etti. Taşıdıkları pankartlarda özellikle Gazze’deki açlık sorununa ve acil ateşkes gerekliliğine vurgu yapıldı. Ayrıca, kalabalık ABD hükümeti ve İsrail’e karşı tepkilerini ifade ederek, Washington yönetiminden Gazze’deki insani krize duyarlılık göstermesini istedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Protesto sırasında New York Polis Departmanı (NYPD), olayların güvenli bir şekilde geçmesi için yüzlerce polis memurunu görevlendirdi. Manhattan ve çevresinde yaşanan trafik yoğunluğu, yürüyüş boyunca herhangi bir taşkınlık veya şiddet olayı yaşanmadan yönetildi. Protestocular, güvenlik güçlerinin gözetiminde barışçıl bir şekilde dağıldı.