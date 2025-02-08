New York’ta Yumurtada Kota ve Fiyat Artışı

YUMURTA STOKLARINDAKİ SIKINTI

New York’ta bazı süpermarketler, raflardaki yumurta stoklarının hızla tükenmesi sebebiyle müşteri başına yalnızca 3 koli yumurta satılması uygulamasını hayata geçirdi. Rafların çoğu boş kalırken, mağazalara asılan uyarı notlarında, tedarik sıkıntısının kuş gribi salgınıyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Bazı ilçelerde, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla canlı kümes hayvanı pazarları geçici olarak kapatıldı. Marketler, mevcut stokları korumak için kısıtlamalar uyguluyor.

KUS GRİBİ SALGINI VE ETKİLERİ

ABD Tarım Bakanlığı, Aralık 2024’te yayımlanan raporunda, ülkede geniş çaplı kuş gribi salgını yaşandığını ve yumurta stoklarının ciddi şekilde azaldığını duyurdu. Amerikan medyasına göre, salgının yeniden patlak vermesiyle birlikte, 2022’den bu yana 110 milyon yumurta tavuğu itlaf edildi. Bu durum, yalnızca market fiyatlarını etkilemekle kalmadı, aynı zamanda yumurta kullanan restoranlar ve fast food zincirlerini de olumsuz etkiliyor.

YUMURTA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ

Birçok zincir marka, yumurtalı kahvaltı menülerinin fiyatlarını yükseltti. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede son 5 yılda yumurta fiyatları %160 oranında arttı. Bazı eyaletlerde bir düzine yumurtanın fiyatının 10 dolara kadar çıktığı bildirilmekte. Üreticiler, yüksek patojenik kuş gribi virüsü (HPAI) nedeniyle üretimin aksadığını ve ülke genelinde tavuk çiftliklerinin büyük kayıplar yaşadığını aktarıyor. Tedarik krizinin önümüzdeki aylarda daha da derinleşebileceği yönünde endişeler bulunuyor.