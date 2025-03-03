New York Times Meydanı’nda İftar ve Teravih Namazı

RAMAZAN’DA BİR ARAYA GELDİLER

ABD’nin New York eyaletindeki ünlü Times Meydanı, Ramazan ayının başlangıcı ile birlikte yüzlerce Müslüman’ın katıldığı iftar ve teravih namazına ev sahipliği yaptı. Soğuk hava koşullarına rağmen bir araya gelen Müslümanlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtıktan sonra meydanda topluca teravih namazı kıldı.

FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİLDİ

Teravih namazı öncesinde bir araya gelen Müslümanlar, Filistin halkına destek mesajları verdi. Meydanda yankılanan “Özgür Filistin” sloganları ile birlikte, tekbirler eşliğinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi. Yapılan konuşmalarda İslam dininin hoşgörü ve anlayış üzerine kurulu olduğu vurgulandı, Gazze halkına yönelik saldırıların bir soykırım olduğu ifade edildi ve tüm Müslümanlara birlik çağrısı yapıldı.

TOPLUMSAL OLAY OLDU

Times Meydanı gibi dünyanın en hareketli bölgelerinden birinde düzenlenen bu toplu ibadet, çevrede bulunan turistler ve New Yorkluların dikkatini çekti. Namaz esnasında birçok kişi cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

İZİN ALINDI VE ÜCRETSİZ İFTAR VERİLDİ

Etkinliği organize eden Müslüman dernekler, yetkililerden gerekli izinlerin alındığını söyledi. Ayrıca, sponsorlarla iş birliği yapılarak yaklaşık bin 500 kişiye ücretsiz iftar yemeği dağıtıldı. New York’ta hissedilen eksi 10 derece soğuğa rağmen etkinliğe katılımın yüksek olması, bu organizasyonun Müslüman toplumu için taşıdığı önemi gözler önüne serdi.