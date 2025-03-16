Newcastle, 70 Yıl Sonra İlk Kupasını Kazandı

NEWCASTLE’IN TARİHİ KUPA KAZANIŞI

İngiltere Lig Kupası finalinde, Wembley Stadyumu’nda Liverpool’u 2-1 yenerek Newcastle United, bu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürüyor. Bu zafer, Newcastle için 70 yıllık kupa hasretini de sona erdiren bir başarı oldu.

MAÇIN DETAYLARI

Maça etkili başlayan Newcastle United, aradığı golü 45. dakikada Dan Burn’ün kafa vuruşuyla buldu. Devreyi 1-0 önde tamamlayan Newcastle, ikinci yarıya da hızlı bir başlangıç yaptı. 52. dakikada Alexander Isak, farkı ikiye çıkararak Wembley tribünlerinde büyük bir şok yaşattı. Golden sonra vites düşürmeyen Newcastle, farkı açma fırsatları da yakaladı. Liverpool, 90+4. dakikada Federico Chiesa ile bir gol bulsa da kalan süre mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Newcastle United, güçlü rakibini 2-1 yenerek İngiltere Lig Kupası’nın sahibi oldu.

EDİE HOWE DÖNEMİ VE SONUÇLAR

Eddie Howe yönetiminde bu sezon adeta tarih yazan Newcastle United, uzun süren kupa hasretini de sonlandırmış oldu. Newcastle, müzesindeki son kupayı 1955 yılında kazanmıştı ve tam 70 yıl sonra büyük bir turnuvayı yeniden kazandı. Siyah beyazlılar, o sezon Wembley Stadyumu’nda 100.000’den fazla seyircinin önünde Manchester City’yi 3-1 yenerek İngiltere Lig Kupası’nı kazanmıştı. Böylece Newcastle, İngiltere’nin en uzun süre kupa kazanamayan takımı unvanını, 50 yıldır hasreti bitmeyen Southampton’a devretmiş oldu. Southampton’u 47 yıllık bir süreçle Ipswich Town ve 45’er yıllık sürelerle West Ham ile Wolves takip ediyor. 35 yıldır kupa kazanamayan Nottingham Forest 5. sırada yer alırken, Everton 30, Aston Villa 29 ve Tottenham ise 17 yıldır kupaya hasret kalmış durumda.