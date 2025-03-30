Newcastle United, 70 Yıllık Hasreti Bitirdi

NEWCASTLE’IN TARİHİ Başarısı

Newcastle United, Wembley Stadyumu’nda gerçekleşen İngiltere Lig Kupası Finali’nde Liverpool’u 2-1 yenerek tarihindeki ilk İngiltere Lig Kupası’nı kazanmış ve 70 yıllık kupa hasretini sona erdirmiştir. İngiliz kulübü, daha önce 1955 yılında kazandığı İngiltere Federasyon Kupası ile bir zafer yaşadı.

KUTLAMALARIN GÖRKEMLİ ORTAMI

Newcastle United, Lig Kupası şampiyonluk kutlamalarını taraftarıyla birlikte düzenleyerek büyük bir şöhret elde etti. Bu kutlamalara 300.000 taraftar katıldı ve futbolcularla birlikte şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı.